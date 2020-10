GF Vip scoppia la lite tra Guenda ed Enock lui lancia il microfono (Di lunedì 26 ottobre 2020) Al “Gf Vip” è scoppiata una lite furiosa Guenda contro Enock: «Dissociati da Balotelli». Lui va fuori di sé e lancia il microfono. Il motivo della contesa, è stata la battuta di Mario Balotelli fatta nei confronti di Dayane Mello. Tommaso Zorzi ha proposto un nuovo passatempo ai coinquilini. A turno, uno di loro avrebbe dovuto fare il maggiordomo per un altro concorrente. A Enock però il gioco non sarebbe piaciuto e avrebbe motivo così il suo dissenso: «Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate». Il gioco quindi viene interrotto, ma Tommaso Zorzi fa presente agli altri che proprio quel gioco era stato proposto dal Grande Fratello ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Al “Gf Vip” èta unafuriosacontro: «Dissociati da Balotelli». Lui va fuori di sé eil. Il motivo della contesa, è stata la battuta di Mario Balotelli fatta nei confronti di Dayane Mello. Tommaso Zorzi ha proposto un nuovo passatempo ai coinquilini. A turno, uno di loro avrebbe dovuto fare il maggiordomo per un altro concorrente. Aperò il gioco non sarebbe piaciuto e avrebbe motivo così il suo dissenso: «Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate». Il gioco quindi viene interrotto, ma Tommaso Zorzi fa presente agli altri che proprio quel gioco era stato proposto dal Grande Fratello ...

