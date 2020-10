Finti traslochi | 80 kg droga e 2 arresti

(Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE, 26 OTT - Si fingevano traslocatori per trasportare meglio una quantità ingente di marijuana, eludendo così sospetti e controlli. Ma a Firenze due 28enni, incensurati, sono stati arrestati per ...

FIRENZE, 26 OTT - Si fingevano traslocatori per trasportare meglio una quantità ingente di marijuana, eludendo così sospetti e controlli. Ma a Firenze due 28enni, incensurati, sono stati arrestati per ...Erano stati fermati per un normale controllo, ma i carabinieri hanno fatto centro: nel loro furgone c'erano quasi 80 chili di marijuana. Il fatto risale a sabato sera: i carabinieri del Nucleo Radiom ...