Covid, sfratto al ristoratore che non paga l'affitto: arriva lo stop del giudice - 'Rinegoziare il canone per dovere di solidarietà'

Un giudice del tribunale di Milano, Arianna Chiarentin, ha 'congelato' lo sfratto ai danni di un ristoratore di Settimo Milanese che a causa delle conseguenze del lockdown non è riuscito ...

