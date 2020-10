Cervinia | precipita elicottero | un morto e un ferito grave

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Unprivato &eto poco dopo la mezzanotte sopra, nella zona di Cime Bianche, a 3mila metri di quota, in una zona impervia. Il bilancio &e; di une di un. Il&e; stato preso in carico dal servizio sanitario svizzero e portato all’ospedale di Berna in condizioni gravi per una forte ipotermia. Si sta ancora valutando la dinamica dell’incidente. L’operazione di ricerca &e; stata portata a termine dal Soccorso Alpino Valdostano, in seguito a un allarme di incidente a unprivato che, secondo i dati raccolti dalla centrale di Poggio Renatico e trasmessi alla Centrale Unica del Soccorso della ...