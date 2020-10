Caffè Gambrinus | 15 in Cig Rischio chiusura per lo storico locale napoletano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nei suoi salottini arredati in stile liberty, con stucchi e statue di fine Ottocento, sono passati Capi di Stato e monarchi. Da Cossiga a Mattarella, locaffèè una tappa obbligata per molti quando arrivano a Napoli. Ma il Covid-19, e la crisi economica che ne deriva, sembra non voler risparmiare neanche locaffè a due passi da piazza del Plebiscito. “Il crollo del fatturato è dell’80% – spiega Antonio Sergio, che insieme con il fratello Arturo ne è il proprietario – di questo passo, entro un paio di mesi rischiamo di dover chiudere. Se continua così, noi non siamo più in grado di continuare”. Quello che Sergio dipinge è il più drastico degli scenari. “Per la prima volta, da oggi, abbiamo 15 dipendenti in Cassa ...