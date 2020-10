Azzolina, da Fazio è un disastro! Una gaffe dietro l’altra: cosa ha detto stavolta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inqualificabile. È questo il termine più appropriato per definire la “prova” della ministra dell’Istruzione (o della distruzione, come la chiamano ormai gli addetti ai lavori e il mondo social), Lucia Azzolina, durante la sua ultima intervista a Che tempo che fa, andata in onda domenica 25 ottobre su Rai3. L’apice è stato raggiunto con questo scambio di battute che vale la pena riportare testualmente, come fossimo all’interno di un’opera teatrale. Teatro dell’assurdo, s’intende. Persino Fabio Fazio, stavolta va all’attacco e provoca: “Ministra, non ci sono i termoscanner nelle scuole”. La Azzolina: “Troppi studenti, la scuola ha un’organizzazione complessa”. E Fazio: “Ma noi in Rai abbiamo i ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inqualificabile. È questo il termine più appropriato per definire la “prova” della ministra dell’Istruzione (o della distruzione, come la chiamano ormai gli addetti ai lavori e il mondo social), Lucia, durante la sua ultima intervista a Che tempo che fa, andata in onda domenica 25 ottobre su Rai3. L’apice è stato raggiunto con questo scambio di battute che vale la pena riportare testualmente, come fossimo all’interno di un’opera teatrale. Teatro dell’assurdo, s’intende. Persino Fabiova all’attacco e provoca: “Ministra, non ci sono i termoscanner nelle scuole”. La: “Troppi studenti, la scuola ha un’organizzazione complessa”. E: “Ma noi in Rai abbiamo i ...

Il nuovo Dpcm emanato dal Governo, che ha deciso per la chiusura di attività sportive e culturali in primis, ha allargato le nuove restrizioni anche alla scuola che adesso dovrà adeguarsi in fretta e ...

