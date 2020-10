Al San Pio altre due morti per Covid: di Benevento e Solopaca le vittime (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altri due decessi per cause legate al Covid-19 al San Pio. Si tratta di due ultra-ottantenni, uno di Benevento e uno di Solopaca, ricoverati in Medicina Generale. Il bollettino diramato dall’ospedale parla di 88 pazienti positivi ricoverati di cui 35 residenti nella provincia di Benevento e 53 provenienti da altre province. Nella giornata odierna si registra anche la nota lieta della dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Altri due decessi per cause legate al-19 al San Pio. Si tratta di due ultra-ottantenni, uno die uno di, ricoverati in Medicina Generale. Il bollettino diramato dall’ospedale parla di 88 pazienti positivi ricoverati di cui 35 residenti nella provincia die 53 provenienti daprovince. Nella giornata odierna si registra anche la nota lieta della dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

