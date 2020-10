The Last of Us Remastered si aggiorna alla versione 1.11 e velocizza i tempi di caricamento, update PS5 in vista? (Di domenica 25 ottobre 2020) The Last of Us Remastered, l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4 del capolavoro Naughty Dog, ha recentemente ricevuto un'inaspettata quanto potente patch.L'aggiornamento in questione, il numero 1.11, non introduce alcuna novità, ma riduce drasticamente i tempi di caricamento, tanto da renderli, a detta dei primi testimoni, "praticamente inesistenti".Non si tratta del primo update spuntato fuori dal nulla per i giochi PS4: nei giorni scorsi, altri titoli di spessore hanno ricevuto delle patch inaspettate, come God of War, God of War 3 Remastered e Final Fantasy VII Remake.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020) Theof Us, l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4 del capolavoro Naughty Dog, ha recentemente ricevuto un'inaspettata quanto potente patch.L'mento in questione, il numero 1.11, non introduce alcuna novità, ma riduce drasticamente idi, tanto da renderli, a detta dei primi testimoni, "praticamente inesistenti".Non si tratta del primospuntato fuori dal nulla per i giochi PS4: nei giorni scorsi, altri titoli di spessore hanno ricevuto delle patch inaspettate, come God of War, God of War 3e Final Fantasy VII Remake.Leggi altro...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : Last mountain stage of #Giro d’Italia 2020 before the ITT of Milano. The fight for the Maglia Rosa is open! L'ulti… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - infoitscienza : The Last of Us Remastered, addio ai caricamenti su PS4 con la patch 1.11 - hirtaehyung : @93hoba vero però mi sentivo in dovere di argomentare but at the last he's a libra -