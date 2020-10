Terremoto Calabria, sciame sismico in Aspromonte: 21 scosse a Gambarie soltanto oggi [MAPPE e DATI] (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Aspromonte, in Calabria, dalla scorsa notte. La scossa di magnitudo 2.7 delle 00:34 è stata distintamente avvertita dalla popolazione non solo nei paesi più vicini all’epicentro, ma anche a Reggio Calabria città. Da quel momento la terra non ha più smesso di tremare: sono 21 le scosse che si sono verificate nelle ultime 13 ore in Aspromonte, tutte nell’area del laghetto di Rumia, nei pressi di Gambarie, nota località sciistica e turistica della montagna reggina. Le scosse, al momento, non sono fortunatamente forti ma resta alta l’attenzione per quella che è una delle zone a più alto ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ un vero e proprioquello che sta interessando l’, in, dalla scorsa notte. La scossa di magnitudo 2.7 delle 00:34 è stata distintamente avvertita dalla popolazione non solo nei paesi più vicini all’epicentro, ma anche a Reggiocittà. Da quel momento la terra non ha più smesso di tremare: sono 21 leche si sono verificate nelle ultime 13 ore in, tutte nell’area del laghetto di Rumia, nei pressi di, nota località sciistica e turistica della montagna reggina. Le, al momento, non sono fortunatamente forti ma resta alta l’attenzione per quella che è una delle zone a più alto ...

CicoPapi1 : Stanotte in #Calabria alle 00:35 il copri fuoco è stato violato, nessuno sapeva come compilare l'autocertificazione… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Scossa di terremoto con epicentro a Gambarie) è stato pubblicato su: Tempo Str… - mangela46 : RT @FlipRuth: Lieve scossa di terremoto in Calabria,nessuna vittima...?????? - FlipRuth : Lieve scossa di terremoto in Calabria,nessuna vittima...?????? - zazoomblog : Terremoto in Calabria scossa distintamente avvertita a Reggio e Provincia nella notte: epicentro a Gambarie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria TERREMOTO in provincia di REGGIO CALABRIA, in CALABRIA, a Gambarie. Magnitudo 2.7. Ecco QUI i DETTAGLI iLMeteo.it Reggio Calabria. Scossa di terremoto con epicentro a Gabarie

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata è stata registrata la scorsa notte ed è stata avvertita a Reggio Calabria e Provincia. L’epicentro di 8.2 chilometri di profondità è stato nei pressi d ...

TERREMOTO in provincia di REGGIO CALABRIA, in CALABRIA, a Gambarie. Magnitudo 2.7. Ecco QUI i DETTAGLI

Scossa di terremoto registrata a Gambarie (RC)Il 24 Ottobre 2020 ore 00:34 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 8 km a Gambarie (RC). Leggi qui per approfondire. Se ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata è stata registrata la scorsa notte ed è stata avvertita a Reggio Calabria e Provincia. L’epicentro di 8.2 chilometri di profondità è stato nei pressi d ...Scossa di terremoto registrata a Gambarie (RC)Il 24 Ottobre 2020 ore 00:34 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 8 km a Gambarie (RC). Leggi qui per approfondire. Se ...