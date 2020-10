“Se fate così sul letto…”. Il giudice provoca e Elisa Isoardi non risponde: la temperatura è bollente a Ballando con le stelle (Di domenica 25 ottobre 2020) È una delle coppie più amate di Ballando con le stelle. Parliamo di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Che ci si del tenero tra i due è evidente, basta vederli ballare insieme. Ora che Elisa è tornata nonostante l’infortunio alla caviglia i due continuano a far parlare di sé. Non solo è spuntato un cuore rosso sulla fasciatura che sta alimentando il gossip, adesso ci si mette anche uno dei giudici a rendere la conduttrice di Cuneo sempre più protagonista. Dopo l’infelice battuta di Mario Balotelli al GF Vip rivolta alla sua ex Dayane Mello, stavolta abbiamo assistito ad un’espressione non proprio innocente da parte dello stilista Guillermo Mariotto all’indirizzo di Elisa Isoardi. Nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) È una delle coppie più amate dicon le. Parliamo die Raimondo Todaro. Che ci si del tenero tra i due è evidente, basta vederli ballare insieme. Ora cheè tornata nonostante l’infortunio alla caviglia i due continuano a far parlare di sé. Non solo è spuntato un cuore rosso sulla fasciatura che sta alimentando il gossip, adesso ci si mette anche uno dei giudici a rendere la conduttrice di Cuneo sempre più protagonista. Dopo l’infelice battuta di Mario Balotelli al GF Vip rivolta alla sua ex Dayane Mello, stavolta abbiamo assistito ad un’espressione non proprio innocente da parte dello stilista Guillermo Mariotto all’indirizzo di. Nel corso ...

