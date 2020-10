Roma, Fonseca: “Il Milan non è solo Ibrahimovic e noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra” (Di domenica 25 ottobre 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, mister Paulo Fonseca ha presentato la partita: "Il Milan è in un grande momento, sta facendo molto bene, così come il suo allenatore. Ma anche noi siamo in un buon momento, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Sarà una gara interessante tatticamente, con due formazioni pronte a vincere. vogliamo dimostrare di essere una grandissima squadra. Giocheremo per vincere. Pericolo Ibrahimovic?“ Per avere questa condizione a 39 anni è perché sicuramente un grande professionista. Altrimenti, non ci arrivi a questa età, giocando a quel livello. Comunque, è una partita contro il Milan, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col, mister Pauloha presentato la partita: "Ilè in unmomento, sta facendo molto bene, così come il suo allenatore. Ma anche noi siamo in un buon momento, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Sarà una gara interessante tatticamente, con due formazioni pronte a vincere.diuna grandissima squadra. Giocheremo per vincere. Pericolo?“ Per avere questa condizione a 39 anni è perché sicuramente unprofessionista. Altrimenti, non ci arrivi a questa età, giocando a quel livello. Comunque, è una partita contro il, ...

pisto_gol : Tanto talento nella bella Roma vista col Benevento: Mkhitaryan, GVillar, Carles Perez, Mancini, Ibanez, Veretout, S… - capuanogio : Improvvisa accelerata nella trattativa tra #Sarri e la #Juventus per risolvere il contratto ancora esistente fino a… - ItaSportPress : Roma, Fonseca: 'Il Milan non è solo Ibrahimovic e noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra' -… - cbc556bddb364a1 : Verona Roma 0 0 Fonseca sulla griglia Juve Verona 1 1 Il maestro impatta Roma Benevento 5 2 Fonseca d… - MilanPress_it : ???? ?? Le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Roma • ???? ?? Paulo Fonseca speaks on the eve of the game betw… -