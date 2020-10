Locali aperti fino alle 18.00 con massimo 4 persone per tavolo e palestre chiuse: il pdf che illustra le misure restrittive del nuovo Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stato firmato nella notte dal Premier Conte il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive da usare durante questa seconda ondata di contagi di coronavirus. Le norme andranno rispettate a partire da domani fino al 24 novembre. I primi ad avere grosse conseguenze saranno i servizi di ristorazione, che potranno restare aperti dalle 5 alle 18. Anche palestre e piscine sono direttamente coinvolte, con l’obbligo di chiudere. Mentre le scuole resteranno aperte, ma solo materne, elementari e medie, mentre i liceali adotteranno la dad per il 75& delle attività. Cinema, teatri e concerti si fermano ancora una volta, con divieti anche per eventi all’aperto. Autonomie Locali italiane ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stato firmato nella notte dal Premier Conte ilcon le nuoveda usare durante questa seconda ondata di contagi di coronavirus. Le norme andranno rispettate a partire da domanial 24 novembre. I primi ad avere grosse conseguenze saranno i servizi di ristorazione, che potranno restare18. Anchee piscine sono direttamente coinvolte, con l’obbligo di chiudere. Mentre le scuole resteranno aperte, ma solo materne, elementari e medie, mentre i liceali adotteranno la dad per il 75& delle attività. Cinema, teatri e concerti si fermano ancora una volta, con divieti anche per eventi all’aperto. Autonomieitaliane ha ...

DanielaZini1 : QUANDO SI DICE LA COERENZA E LA GIUSTEZZA DELLE PROPRIE DECISIONI. MA, SECONDO VOI PERCHE' DICONO UN MOMENTO UNA CO… - enrico_gasta : RT @biffi_marco: Il governo ha fatto bingo facendo tenere aperti fino alle 18 i locali. Così facendo non dovrà nemmeno darti quello sputo i… - a70199617 : #SALVIAMO IL NATALE Nuovo dpcm, Conte in conferenza stampa alle 13.30. Tutti i locali chiusi alle 18, ma aperti la… - paolorm2012 : Nuovo dpcm, Conte in conferenza stampa alle 13.30. Tutti i locali chiusi alle 18, ma aperti la domenica. Provvedime… - penitenziagite0 : RT @Cocco4President: Cari proprietari di bar e #ristoranti Vi siete fatti un mazzo così per rispettare tutti i protocolli e tenere aperti i… -