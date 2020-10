Juve Verona 0-0 LIVE: ammonito Lazovic (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Juve e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium Juve e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Verona 0-0 MOVIOLA 56′ ammonito Lozovic – La Juve tenta la ripartenza, ma Lazovic blocca l’azione con un braccio: ammonito 46′ Inizia il secondo tempo – Tornano in campo le squadre: via al secondo tempo 45′ Gol annullato a Morata – Cuadrado trova Morata, che colpisce al volo e infila la palla alle spalle di Silvestri: dopo un check al Var, Pasqua ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadiume Hellassi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 56′Lozovic – Latenta la ripartenza, mablocca l’azione con un braccio:46′ Inizia il secondo tempo – Tornano in campo le squadre: via al secondo tempo 45′ Gol annullato a Morata – Cuadrado trova Morata, che colpisce al volo e infila la palla alle spalle di Silvestri: dopo un check al Var, Pasqua ...

juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveVerona!?? QUI ?? - _amala1908_ : Polemiche inutili, il gol annullato al verona è uguale a quello annullato alla juve ed è giusto così. #JuveVerona - barellism0 : @AleCat_91 Dobbiamo pensare intensamente al gol della juve affinché segni il Verona -