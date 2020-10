Highlights e gol Avellino-Casertana 3-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per il girone C di. Derby campano vinto dai Lupi irpini che in rimonta battono i rossoblu al termine di una sfida molto combattuta. Passano in vantaggio gli ospiti con Icardi, per i padroni di casa una doppietta di Maniero e la rete nel finale di Adamo. In alto le immagini salienti della sfida.