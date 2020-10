Gp Portogallo | Binotto | La Ferrari sta spingendo sul 2021

(Di domenica 25 ottobre 2020) PORTIMAO - "Il percorso pensiamo sia quello giusto, perlomeno, la direzione presa è quella che consideriamo essere quella corretta. Sappiamo che strada prendere, sappiamo in che direzione andare in ...

FormulaPassion : #F1 | L'analisi del #PortugueseGP del nostro Alberto Antonini - sportli26181512 : F1, Binotto dopo il GP Portogallo: 'Nessuna differenza tra le vetture di Vettel e Leclerc': Il team principal della… - autosprint : GP #Portogallo, #Binotto: 'La strada intrapresa è quella giusta' - SkySport : RT @SkySportF1: F1, Binotto dopo il GP Portogallo: 'Nessuna differenza tra le vetture di Vettel e Leclerc' #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Fo… - SkySportF1 : F1, Binotto dopo il GP Portogallo: 'Nessuna differenza tra le vetture di Vettel e Leclerc' #PortugueseGP #SkyMotori… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Binotto

Intervistato da Mara Sangiorgio al termine dell'ultimo Gran Premio del Portogallo, 12° appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Mattia Binotto ha commentato le performance della Ferrari sul ...Ancora una volta il box Ferrari è diviso a metà. Da una parte Charles Leclerc e il suo team esultano per la quarta posizione ottenuta in Portogallo, dall’altra Sebastian Vettel esprime tutta la sua am ...