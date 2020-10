Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna: “Sono veramente soddisfatto di quel che ho fatto. Geoghegan Hart è un campione” (Di domenica 25 ottobre 2020) Filippo Ganna ha conquistato la quarta incredibile vittoria in questo Giro d’Italia 2020. Il campione del mondo a cronometro si è imposto nettamente nella prova contro il tempo con il traguardo piazzato nella splendida cornice di Piazza del Duomo a Milano. Il piemontese si è imposto con una prova di altissimo livello chiusa con 22” di vantaggio su Rohan Dennis. Molto emozionato Ganna ai microfoni di Rai 2: “Arrivare all’ultimo giorno e giocarsi la maglia rosa è importante, alla fine Tao è riuscito a concretizzare il lavoro di tutti. Sono quasi più emozionato di lui. Quando stai via tanto tempo da casa bisogna fidarsi e quindi la nostra è diventata una famiglia“. Prima del termine della prova odierna il campione ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)ha conquistato la quarta incredibile vittoria in questod’Italia. Il campione del mondo a cronometro si è imposto nettamente nella prova contro il tempo con il traguardo piazzato nella splendida cornice di Piazza del Duomo a Milano. Il piemontese si è imposto con una prova di altissimo livello chiusa con 22” di vantaggio su Rohan Dennis. Molto emozionatoai microfoni di Rai 2: “Arrivare all’ultimo giorno e giocarsi la maglia rosa è importante, alla fine Tao è riuscito a concretizzare il lavoro di tutti. Sono quasi più emozionato di lui. Quando stai via tanto tempo da casa bisogna fidarsi e quindi la nostra è diventata una famiglia“. Prima del termine della prova odierna il campione ...

