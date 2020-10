Francesco Oppini, interviene mamma Parietti: “Adesso mi intrometto io” (Di domenica 25 ottobre 2020) Francesco Oppini, interviene mamma Parietti: “Adesso mi intrometto io”. Alba ha scritto un lungo post riguardo quello che è accaduto questa notte nella casa del Grande Fratello Vip Al Grande Fratello Vip questa notte è scoppiato il caos, quando Tommaso Zorzi ha deciso di mischiare i posti letto con un’estrazione. Quando Francesco è capitato con … L'articolo Francesco Oppini, interviene mamma Parietti: “Adesso mi intrometto io” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020): “Adesso miio”. Alba ha scritto un lungo post riguardo quello che è accaduto questa notte nella casa del Grande Fratello Vip Al Grande Fratello Vip questa notte è scoppiato il caos, quando Tommaso Zorzi ha deciso di mischiare i posti letto con un’estrazione. Quandoè capitato con … L'articolo: “Adesso miio” proviene da YesLife.it.

Ggmar00 : RT @Iperborea_: “Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma raccomandiamo di...”. Più paraculo di questa confere… - lunavrt : RT @Iperborea_: “Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma raccomandiamo di...”. Più paraculo di questa confere… - blablabla22334 : RT @nevrsland: Francesco Oppini lo sa fare questo? #gfvip - unpomifaridere : Il difetto più grande di Francesco Oppini è sua madre. #gfvip - crezia_luuu : RT @Iperborea_: “Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma raccomandiamo di...”. Più paraculo di questa confere… -