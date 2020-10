Fiorentina, Iachini: «Volevamo fare un regalo a Commisso» (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Iachini ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 3-2 contro l’Udinese. VITTORIA – «Ringrazio la squadra, ci tenevamo a fare un bel regalo al presidente che ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. Sono convinto la squadra possa fare bene e ritagliarsi lo spazio giusto in classifica». CASTROVILLI – «Da lui volevo più incisività, abbiamo lavorato su quest’aspetto. Sta raccogliendo i frutti. Deve essere determinato quando arriva in area di rigore. Dobbiamo restare coi piedi per terra». CALLEJON – «Deve raggiungere la condizione migliore. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppeha analizzato la vittoria dellacontro l’Udinese Giuseppe, allenatore della, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 3-2 contro l’Udinese. VITTORIA – «Ringrazio la squadra, ci tenevamo aun belal presidente che ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. Sono convinto la squadra possabene e ritagliarsi lo spazio giusto in classifica». CASTROVILLI – «Da lui volevo più incisività, abbiamo lavorato su quest’aspetto. Sta raccogliendo i frutti. Deve essere determinato quando arriva in area di rigore. Dobbiamo restare coi piedi per terra». CALLEJON – «Deve raggiungere la condizione migliore. A ...

