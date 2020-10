Emicrania, dati molto incoraggianti con la terapia preventiva a base di anticorpi (Di domenica 25 ottobre 2020) C'è una nuova possibilità di cura preventiva per i pazienti che soffrono di forti crisi di Emicrania. Si tratta del Galcanezumab, un anticorpo monoclonale che sta dando ottime risposte a quella ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) C'è una nuova possibilità di curaper i pazienti che soffrono di forti crisi di. Si tratta del Galcanezumab, un anticorpo monoclonale che sta dando ottime risposte a quella ...

Uno studio internazionale ha testato con successo il Galcanezumab, un anticorpo monoclonale che sta dando ottime risposte ai pazienti trattati senza successo con altre classi di farmaci ...

Come uscire dall'emicrania

buongiorno, sono una donna di 42 anni e soffro di emicrania da quando ne avevo 16. ho visitato e sono stata in cura presso diversi neurologi e centri cefalee in vari ...

