Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli in bagno insieme: rischio squalifica (Di domenica 25 ottobre 2020) Due concorrenti del GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, con i loro comportamenti avrebbero violato il regolamento della casa: il rischio squalifica Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli continuano a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno all’improvviso tolto il microfono, cominciando a scambiarsi dei messaggi criptici e chiudendosi in bagno: gesti che prevederebbero richiami e ...

GF Vip: Francesco Oppini smentito dal marito di Stefania Orlando

In base ai sondaggi circolati in queste ore sui social pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione siano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata il ...

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno all'improvviso tolto il microfono, cominciando a scambiarsi dei messaggi criptici e chiudendosi in bagno: gesti che prevederebbero richiami e ...In base ai sondaggi circolati in queste ore sui social pare che a rischiare maggiormente l'eliminazione siano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip.