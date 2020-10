Domenica In Ezio Greggio a Conte “Avete fatto un errore pazzesco sulla chiusura di cinema e teatri” VIDEO (Di domenica 25 ottobre 2020) Ezio Greggio risponde a Conte "Avete fatto un errore che uccide la cultura" Domenica In VIDEO Ezio Greggio, ospite a Domenica In da Mara Venier, si rivolge a Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm che prevede la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 25 ottobre 2020)risponde a"Aveteunche uccide la cultura"In, ospite aIn da Mara Venier, si rivolge a Giuseppesul nuovo Dpcm che prevede la ...

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Ezio Greggio contro Conte: le sue dichiarazioni a 'Domenica In' ?? #mitomorrow milano #cinema #dpcm - MiTomorrow : Ezio Greggio contro Conte: le sue dichiarazioni a 'Domenica In' ?? #mitomorrow milano #cinema #dpcm - infoitcultura : Domenica in ospiti 25 ottobre, Ezio Greggio, Marco Bocci, Gabbani, talk - infoitcultura : A “Domenica In” Ezio Greggio e Francesco Gabbani - Le_Baron__Rouge : RT @MinutemanItaly: Poco fa a Domenica In tiepida levata di scudi di Ezio Greggio contro la chiusura dei cinema via ultimo Dpcm . Ha fatto… -