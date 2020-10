DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley si giocheranno il successo nella crono conclusiva (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Alex Dowsett stampa il nuovo miglior tempo: 18’22”. 14.05 Nuovo miglior tempo per Brandle: 18’27”. 14.00 Dibben conclude la prova in 19’29”. 13.57 E’ una crono da rapporto, con rettilinei molto lunghi. Sicuramente più adatto a Geoghegan Hart che non a Hindley. 13.53 Parte Arnaud Demare, maglia ciclamino del Giro d’Italia 2020. 13.50 In strada c’è l’austriaco Mathias Brandle che può fare un ottimo tempo. 13.45 L’altro grande favorito odierno, Rohan Dennis, partirà alle 15.17. 13.40 Parte Jonathan Dibben. Inizia ufficialmente la crono. 13.35 La cronometro inizierà tra cinque ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Alex Dowsett stampa il nuovo miglior tempo: 18’22”. 14.05 Nuovo miglior tempo per Brandle: 18’27”. 14.00 Dibben conclude la prova in 19’29”. 13.57 E’ unada rapporto, con rettilinei molto lunghi. Sicuramente più adatto ache non a. 13.53 Parte Arnaud Demare, maglia ciclamino deld’Italia. 13.50 In strada c’è l’austriaco Mathias Brandle che può fare un ottimo tempo. 13.45 L’altro grande favorito odierno, Rohan Dennis, partirà alle 15.17. 13.40 Parte Jonathan Dibben. Inizia ufficialmente la. 13.35 Lametro inizierà tra cinque ...

SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE AD ARAGON ?? ?? Arenas incrementa il vantaggio nel Mondiale ? Caduta per Suzuki nell’ultimo giro ? 1?… - SkySportMotoGP : ?? Subito fuori @takanakagami30, @jackmilleraus e @BradBinder_41 nel primo giro dell'#AlcanizGP ???? LIVE ?… - matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE, Ventunesima Tappa - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Subito fuori @takanakagami30, @jackmilleraus e @BradBinder_41 nel primo giro dell'#AlcanizGP ???? LIVE ? -