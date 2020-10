Covid 19, Silvio Berlusconi: “C’è stata sottovalutazione” (Di domenica 25 ottobre 2020) Silvio Berlusconi lamenta una mancanza di celerità nelle decisioni: “Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche di fronte all’ultimo provvedimento. Tuttavia, non si può non sottolineare che vi sia stata una oggettiva sottovalutazione di quanto sarebbe potuto accadere. Non capisco perché il governo sia così restio ad accogliere le proposte di collaborazione che – nella distinzione dei ruoli – abbiamo avanzato in tante occasioni”. Ha poi continuato: “i nostri consigli sarebbero sicuramente utili per i cittadini e per l’Italia”. Silvio ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020)lamenta una mancanza di celerità nelle decisioni: “Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche di fronte all’ultimo provvedimento. Tuttavia, non si può non sottolineare che vi siauna oggettiva sottovalutazione di quanto sarebbe potuto accadere. Non capisco perché il governo sia così restio ad accogliere le proposte di collaborazione che – nella distinzione dei ruoli – abbiamo avanzato in tante occasioni”. Ha poi continuato: “i nostri consigli sarebbero sicuramente utili per i cittadini e per l’Italia”....

