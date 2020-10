Conte: 'Chiudono palestre e piscine' (Di domenica 25 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 25 ottobre 2020 A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 25 ottobre 2020 A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / ...

simonebaldelli : 'ChiudONO #ristoranti, #gelaterie, ...' 'IncentiviAMO ...' La brutta copia di un noto sketch di Gigi Proietti.… - lucasofri : La allegra incoerenza del Fatto ormai si manifesta non solo tra una settimana e l'altra, ma anche nello stesso gior… - ciafapino : RT @adrianobusolin: Conte firma il Dpcm, Italia massacrata: 'Bar e ristoranti chiudono alle 18'. Focolai in casa? Il 'contagio per legge' h… - stotwitte_r : Ora che chiudono cinema, teatri e locali aumenteranno i partecipanti alle orge in casa. #chiusura #lockdownitalia… - Carmela_oltre : RT @domanigiornale: Chiudono #teatri, #palestre e #piscine. #Bar e #ristoranti alle 18. Il presidente del Consiglio parla di nuovi indenniz… -