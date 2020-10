Commisso: “Castrovilli mi ha fatto un bel regalo, ora però voglio vedere segnare le punte” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese: “Sono contento per Castrovilli, mi ha fatto un bel regalo, ovviamente assieme a tutta la squadra, ho festeggiato al meglio il mio quarantacinquesimo anniversario di matrimonio. Ora però voglio vedere qualche gol in più dalle punte, perchè ci servono. Abbiamo sofferto troppo oggi, ma l’importante era vincere. Quarta mi è piaciuto tanto, bene anche Callejon. Fra una settimana sarà al massimo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo Commisso: “Castrovilli mi ha fatto un bel regalo, ora però voglio vedere segnare le punte” proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese: “Sono contento per Castrovilli, mi haun bel, ovviamente assieme a tutta la squadra, ho festeggiato al meglio il mio quarantacinquesimo anniversario di matrimonio. Ora peròqualche gol in più dalle punte, perchè ci servono. Abbiamo sofferto troppo oggi, ma l’importante era vincere. Quarta mi è piaciuto tanto, bene anche Callejon. Fra una settimana sarà al massimo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo: “Castrovilli mi haun bel, ora peròle punte” proviene ...

