Viterbese, squadra bloccata in aeroporto in attesa dell'esito del tampone (Di sabato 24 ottobre 2020) Una disavventura in piena regola quella vissuta dalla Viterbese, squadra militante in Serie C e costretta a subire i tanti inconvenienti del mondo al tempo del Covid. Alle 17.20 la squadra avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo per Lamezia Terme in vista della partita esterna di domani contro la Vibonese ma ciò non è stato possibile a causa di tre positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra e di 7 tamponi ancora non analizzati. Una volta comunicato l'esito dei tamponi ancora da analizzare (tutti negativi), la squadra ha potuto lasciare l'aeroporto romano e partire per in pullman.

