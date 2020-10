Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 13:10 (Di sabato 24 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbero arrivare nel fine settimana alle nuove misure anti covid il premier Conte escluso che per ora ti voglia arrivare a Lodi da un totale governo circa l’ora di ridurre svaghi spostamenti con ipotesi di coprifuoco Nazionale la chiusura di bar ristorante alle 18 in modo che i cittadini si muovono solo per studio e lavoro ma secondo Confesercenti le nuove disposizioni porterebbero la chiusura di altre ventimila attività commerciali centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per manifestare da te la sede della Regione Campania contro il coprifuoco il contro l’ipotesi di lockdown ci sono stati scontri con la polizia in tenuta antisommossa lanci di lacrimogeni da entrambe le parti bombe carte e petardi diversi gli striscioni contro de lu ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbero arrivare nel fine settimana alle nuove misure anti covid il premier Conte escluso che per ora ti voglia arrivare a Lodi da un totale governo circa l’ora di ridurre svaghi spostamenti con ipotesi di coprifuoco Nazionale la chiusura di bar ristorante alle 18 in modo che i cittadini si muovono solo per studio e lavoro ma secondo Confesercenti le nuove disposizioni porterebbero la chiusura di altre ventimila attività commerciali centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per manifestare da te la sede della Regione Campania contro il coprifuoco il contro l’ipotesi di lockdown ci sono stati scontri con la polizia in tenuta antisommossa lanci di lacrimogeni da entrambe le parti bombe carte e petardi diversi gli striscioni contro de lu ...

