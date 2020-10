Nuovo Dpcm, verso lo stop a palestre e piscine: invito a rimanere nel proprio Comune (Di domenica 25 ottobre 2020) Si va verso lo stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Si valoall'attività die sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende...

LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - arquer12 : RT @MoriMrc: Quel somaro di @GiuseppeConteIT non ha capito che appena entrerà in vigore il nuovo dpcm ci saranno atti di ribellione ovunque… - infoitscienza : Nuovo Dpcm, Galli: 'Unica chance per evitare lockdown totale' -