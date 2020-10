Lory Del Santo choc: «Picchiata e abusata per una notte intera in hotel, non ho mai denunciato» (Di sabato 24 ottobre 2020) Lory Del Santo choc: «Picchiata e abusata per una notte intera in hotel, non ho mai denunciato». Il racconto della soubrette nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”. Una rivelazione inedita che non ha una collocazione spazio-temporale: non si conosce, infatti, il luogo e il periodo, ma sembra che la violenza si sia consumata in una stanza d’albergo. La donna spiega di non aver mai denunciato nulla e di essersene pentita. A quel tempo ha preferito rimuovere l’accaduto, ma traumi simili non scompaiono facilmente. La vicenda è emersa mentre l’attrice commentava quanto è successo a Sara Croce, giovane 22enne con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 24 ottobre 2020)Del: «per unain, non ho mai». Il racconto della soubrette nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”. Una rivelazione inedita che non ha una collocazione spazio-temporale: non si conosce, infatti, il luogo e il periodo, ma sembra che la violenza si sia consumata in una stanza d’albergo. La donna spiega di non aver mainulla e di essersene pentita. A quel tempo ha preferito rimuovere l’accaduto, ma traumi simili non scompaiono facilmente. La vicenda è emersa mentre l’attrice commentava quanto è successo a Sara Croce, giovane 22enne con ...

