LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: il plotone riprende i fuggitivi. Il gruppo torna compatto

14.39 Cavagna e Amador prova a evadere dal gruppo. 14.27 Dopo 69 km di inseguimento, il plotone ha ripreso i fuggitivi. 14.24 Sarà una tappa molto speciale per Jorge Arcas (Movistar Team) che è nato 28 anni fa proprio a Sabinanigo città arrivo di tappa odierno. 14.19 Il gruppo nonostante il ritmo molto alto tenuto dai fuggitivi non ha intenzione di lasciare spazio ai 14 attaccanti. 14.13 Siamo giunti a 60 km di corsa, ricordiamo la composizione del gruppo d'attacco: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa ...

