LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Arenas il più veloce della FP3, Vietti 3°. Le qualifiche alle 13.15 (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Appuntamento quindi alle 13.15 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.42: In Q2, Arenas, Fernandez, Vietti, Fenati, Ogura, Sasaki, Binder, Foggia, Arbolino, Suzuki, Oncu, Masia, Alcoba e McPhee. Out Migno, Rodrigo, Nepa, Antonelli e Pizzoli tra i piloti che osserveremo con attenzione in Q1. 1 75 A. Arenas 1:57.564 2 25 R. FERNANDEZ +0.084 3 13 C. Vietti +0.095 4 55 R. FENATI +0.115 5 79 A. OGURA +0.143 6 71 A. SASAKI +0.251 7 40 D. BINDER +0.275 8 7 D. FOGGIA +0.290 9 14 T. ARBOLINO +0.413 10 24 T. SUZUKI +0.414 10.41: Arenas conclude in vetta questo turno con il tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Appuntamento quindi13.15 per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.42: In Q2,, Fernandez,, Fenati, Ogura, Sasaki, Binder, Foggia, Arbolino, Suzuki, Oncu, Masia, Alcoba e McPhee. Out Migno, Rodrigo, Nepa, Antonelli e Pizzoli tra i piloti che osserveremo con attenzione in Q1. 1 75 A.1:57.564 2 25 R. FERNANDEZ +0.084 3 13 C.+0.095 4 55 R. FENATI +0.115 5 79 A. OGURA +0.143 6 71 A. SASAKI +0.251 7 40 D. BINDER +0.275 8 7 D. FOGGIA +0.290 9 14 T. ARBOLINO +0.413 10 24 T. SUZUKI +0.414 10.41:conclude in vetta questo turno con il tempo di ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...

GP Teruel FP2 Moto3: Alcoba-Fernandez, doppietta spagnola

GP Teruel Moto3, come sono andati gli italiani nelle FP2 ... ecco chi sono i 12 talenti che approdano ai Live Ottobre 22, 2020 Dei 20 talenti che hanno selezionati ai Bootcamp solo in 12 hanno ...

