Juventus, Pjanic: «Sarri non aveva fiducia negli uomini»

Secondo Miralem Pjanic, l'ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri aveva un problema con lo spogliatoio bianconero. Le sue parole

Miralem Pjanic ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui è tornato sulla scorsa stagione della Juventus concentrandosi sul rapporto fra il tecnico Maurizio Sarri e i giocatori.

fiducia – «Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato il massimo per il club. Si può non andare d'accordo con uno/due ma mi dispiace che a volte sia stata sbagliata la valutazione delle persone. Questo però non ha mai condizionato il nostro ...

