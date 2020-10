In Campania De Luca chiede lockdown, scatta la protesta: guerriglia nella notte a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Un migliaio di giovani a volto coperto, tra loro molti militanti del circuito "antagonista" e non solo, sono scesi per le strade a Napoli, nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protestare contro... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 ottobre 2020) Un migliaio di giovani a volto coperto, tra loro molti militanti del circuito "antagonista" e non solo, sono scesi per le strade aprima serata di coprifuoco alle 23, perre contro...

matteosalvinimi : De Luca per mesi ha fatto il gradasso: invece di lavorare per migliorare la situazione e potenziare gli ospedali ri… - trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - lorepregliasco : De Luca ha annunciato 2.280 nuovi casi oggi in Campania. Ieri erano stati 1.541, l'aumento sarebbe quindi del 48%.… - gael99 : RT @MinutemanItaly: Dai resoconti che arrivano dalle vie centrali della città ci saranno almeno 100.000 persone in strada. Napoli ne ha abb… - gael99 : RT @MinutemanItaly: Scontri con le FFOO. Sempre vicino al Palazzo della Regione, zona caldissima. De Luca ha fatto bene a scappare a Salern… -