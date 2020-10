Il protocollo in Svizzera frena il ricovero in rianimazione per gli anziani positivi | «Precedenza a chi ha possibilità di recupero» – Il documento

(Di sabato 24 ottobre 2020) Se la situazione indovesse peggiorare, in mancanza di posti letto, verrà negato l’accesso allaaglimalati di Coronavirus, ovvero a coloro che hanno meno probabilità di sopravvivere al virus. Decisioni di «razionamento» – si legge – che darannoai pazienti che, «se trattati in terapia intensiva, hanno buone probabilità di». Il/center> I dati (preoccupanti) dellaI dati della (vicina)sono preoccupanti e, adesso, allarmano anche l’Italia: nella giornata di ieri sono stati registrati 6.592 contagi (nelle ultime due settimane 42.290 nuovi casi). Il rapporto è di 494,9 casi ogni 100mila ...

Svizzera: chi non può essere ricoverato in terapia intensiva ... Nel comunicato di presentazione del protocollo, gli accademici parlano della necessità di «prendere decisioni di razionamento». Un ...Quello che succede nelle rianimazioni di tutto il mondo ora in Svizzera viene sancito nero su bianco con un protocollo che riguarda gli over 75 con patologie e gli over 85. Di fronte a un sistema ...