GP Teruel qualifiche MotoGP: la prima pole di Nakagami (Di sabato 24 ottobre 2020) E viene il giorno di Takaaki Nakagami. Il giapponese di Honda LCR è il poleman del GP di Teruel della MotoGP, al termine di un run perfetto nelle qualifiche. Veloce fin dal venerdì, “Taka” conferma il suo stato di forma con uno splendido 1’46″862. E’ la prima pole in carriera per il nipponico, la prima di un rider del Sol Levante dal 2004, con Makoto Tamada. Il secondo tempo è di Franco Morbidelli, che almeno in prova si prende lo scettro di migliore alfiere Yamaha. Maverick Vinales non fa meglio del quarto tempo, ma chi delude davvero è Fabio Quartararo. Solitamente specialista del giro secco, “El Diablo” guida una M1 decisamente nervosa ed instabile, e neanche il pilota pare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) E viene il giorno di Takaaki. Il giapponese di Honda LCR è ilman del GP didella, al termine di un run perfetto nelle. Veloce fin dal venerdì, “Taka” conferma il suo stato di forma con uno splendido 1’46″862. E’ lain carriera per il nipponico, ladi un rider del Sol Levante dal 2004, con Makoto Tamada. Il secondo tempo è di Franco Morbidelli, che almeno in prova si prende lo scettro di migliore alfiere Yamaha. Maverick Vinales non fa meglio del quarto tempo, ma chi delude davvero è Fabio Quartararo. Solitamente specialista del giro secco, “El Diablo” guida una M1 decisamente nervosa ed instabile, e neanche il pilota pare ...

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Teruel - Qualifiche: Nakagami in pole, secondo posto per Morbidelli. Male le Ducati #AlcanizGP #F1inGeneral… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo -… - FTraiettoria : MotoGP: Nakagami conquista la Pole Position del GP di Teruel - RSIsport : ??????? Takaaki Nakagami firma la pole position nelle qualifiche del GP del Teruel, secondo prova consecutiva sul circ… -