‘Giustizia per i Cinghiali’: piazza del Popolo piena per manifestare contro l’uccisione dei cinghiali (Di sabato 24 ottobre 2020) Una piazza del Popolo piena oggi, a distanza di una settimana dall’uccisione di mamma cinghiale e dei suoi cuccioli, per chiedere giustizia e l’immediata sospensione del protocollo “ammazza cinghiali”. Anche l’Ente Nazionale Protezione Animali è sceso in piazza insieme a tantissime altre associazioni animaliste e ambientaliste e ai cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce per chiedere tutti insieme, uniti, l’abolizione del Protocollo d’Intesa “ammazza cinghiali” e per richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità. “E’ necessaria una gestione della fauna selvatica accurata, basata su azioni di civiltà e non su barbare uccisioni e nel pieno rispetto della legge nazionale 157 del 92 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) Unadeloggi, a distanza di una settimana dall’uccisione di mamma cinghiale e dei suoi cuccioli, per chiedere giustizia e l’immediata sospensione del protocollo “ammazza”. Anche l’Ente Nazionale Protezione Animali è sceso ininsieme a tantissime altre associazioni animaliste e ambientaliste e ai cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce per chiedere tutti insieme, uniti, l’abolizione del Protocollo d’Intesa “ammazza” e per richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità. “E’ necessaria una gestione della fauna selvatica accurata, basata su azioni di civiltà e non su barbare uccisioni e nel pieno rispetto della legge nazionale 157 del 92 ...

Pontifex_it : Se vogliamo uno sviluppo umano integrale per tutti, occorre evitare la guerra assicurando il dominio del diritto e… - Mov5Stelle : La Corte Costituzionale ci ha dato ragione sul taglio delle pensioni d’oro che avevamo introdotto nella legge di Bi… - enpaonlus : Per avere giustizia. Per non dimenticare @FlaviaErmetes @manginobrioches @FrancoFrattini @chruggeriTg2… - RicMenchetti : RT @lucianocapone: È questione personale o istituzionale? Il ricorso al Tar e gli alibi contraddittori di Davigo per restare incollato alla… - antony220970 : RT @Stocca64: 'L'#infarto di mia madre 'curato' per telefono con la #tachipirina, ora è grave in #ospedale: giustizia' Una donna denuncia:… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Giustizia per Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia fortuneita.com