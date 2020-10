Gf vip, Elisabetta Gregoraci destina una lettera a Pierpaolo Pretelli: “Pensami sempre” (Di sabato 24 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ha destinato una lettera a Pierpaolo Pretelli nella Casa del Gf vip 5, che ha emozionato molto il destinatario della stessa e ha diviso l’opinione del popolo del web. Nella lettera, il cui contenuto è stato mostrato al diretto interessato durante la nuova puntata del Gf vip 5, trasmessa su Canale 5 il 23/10/2020, Elisabetta rivolge quelle che sarebbero potute essere le sue ultime parole per Pierpaolo come coinquilina nella Casa, in quanto nominata della settimana a rischio eliminazione. Alla fine, tuttavia, l’ex moglie di Flavio Briatore, pur risultando la concorrente meno votata per il salvataggio dalla nomination, non è uscita dalla Casa lasciando dell’amaro in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020)hato unanella Casa del Gf vip 5, che ha emozionato molto iltario della stessa e ha diviso l’opinione del popolo del web. Nella, il cui contenuto è stato mostrato al diretto interessato durante la nuova puntata del Gf vip 5, trasmessa su Canale 5 il 23/10/2020,rivolge quelle che sarebbero potute essere le sue ultime parole percome coinquilina nella Casa, in quanto nominata della settimana a rischio eliminazione. Alla fine, tuttavia, l’ex moglie di Flavio Briatore, pur risultando la concorrente meno votata per il salvataggio dalla nomination, non è uscita dalla Casa lasciando dell’amaro in ...

