Genoa-Inter 0-2, Tramontana impazzisce con i gol di Lukaku e D'Ambrosio (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Importante vittoria dell'Inter in casa del Genoa nella quinta giornata della Serie A 2020/2021. I nerazzurri si impongono 2-0 a Marassi e provocano la gioia incontrollata di Filippo Tramontana: il telecronista tifoso di 7Gold si esalta con le reti di Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio. In alto il VIDEO delle reazioni di Tramontana al match di Genova.

