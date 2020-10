Dopo la condanna, Profumo è in bilico: ora Arcuri va a far danni anche in Leonardo? (Di sabato 24 ottobre 2020) Siccome il supercommissario Domenico Arcuri è stato così bravo a gestire l’emergenza Covid, allora è giusto pensare anche di promuoverlo. E dato che ora Alessandro Profumo, Dopo la condanna in primo grado a sei anni per le passate vicende Mps, vede il suo posto in bilico, si inizia a parlare di una possibile sostituzione al vertice di Leonardo proprio con Arcuri. Nel governo qualcuno si è già mosso per sondare anche altri candidati. Secondo indiscrezioni riportate da MilanoFinanza, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio piacerebbe riportare a piazza Monte Grappa a Roma Lorenzo Mariani, ex responsabile commerciale del gruppo e ora a capo di Mbda Italia. “Un altro ex di ... Leggi su ilparagone (Di sabato 24 ottobre 2020) Siccome il supercommissario Domenicoè stato così bravo a gestire l’emergenza Covid, allora è giusto pensaredi promuoverlo. E dato che ora Alessandrolain primo grado a sei anni per le passate vicende Mps, vede il suo posto in, si inizia a parlare di una possibile sostituzione al vertice diproprio con. Nel governo qualcuno si è già mosso per sondarealtri candidati. Secondo indiscrezioni riportate da MilanoFinanza, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio piacerebbe riportare a piazza Monte Grappa a Roma Lorenzo Mariani, ex responsabile commerciale del gruppo e ora a capo di Mbda Italia. “Un altro ex di ...

Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese a #carabinieri e #vigiliurbani dopo l’aggressione ieri a Livorno durante i cont… - giovcusumano : RT @Reale_Scenari: A onor del vero, tutti i giornali veneti hanno (senza troppo rilievo ma non importa) la notizia della sentenza veneziana… - enniogiannascol : Mondo di mezzo: confermata la condanna ad Alemanno anche in appello. Per la loro ingordigia e fame di potere avevan… - francescomizzau : RT @Reale_Scenari: A onor del vero, tutti i giornali veneti hanno (senza troppo rilievo ma non importa) la notizia della sentenza veneziana… - Matte_Schiavon : I) il mondo fascio-leghista prende le distanze da quella gentaglia, dopo che con gli amici di alcuni di questi, poc… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo condanna Rieti, dopo la condanna per l'omicidio emergono zone con degrado sociale da affrontare Il Messaggero Balotelli: le scuse dopo la puntata del Grande Fratello

Mario Balotelli, dopo la frase a Dayane Mello al GF Vip, ha provato a giustificarsi anche via social: lo sfogo.

Lockdown, guerriglia a Napoli. Due arresti per gli scontri: "Regia criminale, massima condanna"

Foto Ciro De Luca. . Le reazioni. Coprifuoco, notte di guerriglia a Napoli: l'assalto con bastoni alle auto della polizia. Napoli, proteste contro il lockdown: si contano i danni Il giorno dopo la not ...

Mario Balotelli, dopo la frase a Dayane Mello al GF Vip, ha provato a giustificarsi anche via social: lo sfogo.Foto Ciro De Luca. . Le reazioni. Coprifuoco, notte di guerriglia a Napoli: l'assalto con bastoni alle auto della polizia. Napoli, proteste contro il lockdown: si contano i danni Il giorno dopo la not ...