Crotone, Stroppa: “Contro il Cagliari per dare continuità dopo pari con la Juventus” (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari valida per la 5^ giornata di Serie A. Attraverso una video intervista, il mister ha presentato la gara rispondendo alle domande consegnate dai media.Cagliari-Crotone, parla Stroppacaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="670" Stroppa, getty images/caption"Come abbiamo vissuto questi giorni di isolamento? In maniera molto serena. Siamo stati bene e gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane. Ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio", ha esordito Stroppa. "dopo la prova con la Juventus un passo in avanti verso la salvezza? Diciamo che la prova è stata buona. Serve fare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni, allenatore del, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro ilvalida per la 5^ giornata di Serie A. Attraverso una video intervista, il mister ha presentato la gara rispondendo alle domande consegnate dai media., parlacaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="670", getty images/caption"Come abbiamo vissuto questi giorni di isolamento? In maniera molto serena. Siamo stati bene e gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane. Ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio", ha esordito. "la prova con la Juventus un passo in avanti verso la salvezza? Diciamo che la prova è stata buona. Serve fare ...

ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Contro il Cagliari per dare continuità dopo pari con la Juventus' - - UbriacoACM : @Guaglia6 @SantucciFulvio @Vitellozzo @hipsterdelcazzo Ci siamo presentati a settembre un po' come il Crotone di St… - SaverioTolomeo : @GliEhuilibri @zarcozilesi 87 punti? Possiamo sapere la formazione titolare di Mr. 87 punti?... Comunque anche io p… - GazzettaDelSud : #Crotone, Stroppa ritrova Benali e Riviere ma contro il Cagliari spazio all'11 anti-Juve - vdi_vendetta : @pisto_gol Ma adesso come la mettiamo Maurizio? L’altra volta dicevi che era palese che la Juve abbia pareggiato a… -