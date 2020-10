Coronavirus, Massimo Galli: “Situazione in netto peggioramento, servono misure efficaci” (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. servono, presto, interventi davvero efficaci”. A dirlo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, che commenta così all’Adnkronos Salute, le ipotesi di nuova stretta da parte del Governo che potrebbero prevedere un coprifuoco nazionale con la chiusura di bar e ristoranti già dalle 18. Sull’efficacia di un intervento di questo tipo, però, “non mi sento di entrare nel merito perché non ho dati a disposizione. Certamente bisogna fare in modo che i provvedimenti di restrizione possano essere efficaci e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è in. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare., presto, interventi davvero efficaci”. A dirlo, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, che commenta così all’Adnkronos Salute, le ipotesi di nuova stretta da parte del Governo che potrebbero prevedere un coprifuoco nazionale con la chiusura di bar e ristoranti già dalle 18. Sull’efficacia di un intervento di questo tipo, però, “non mi sento di entrare nel merito perché non ho dati a disposizione. Certamente bisogna fare in modo che i provvedimenti di restrizione possano essere efficaci e ...

Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - ilpost : L’editoriale di Massimo Giannini dalla terapia intensiva - fanpage : Secondo Crisanti occorre 'ridurre al massimo i contatti sociali per provare a salvare scuola e lavoro' - IdowuKodwo : @LegaSalvini Capisco che ai leghisti stiano antipatici gli scrittori. Infatti al massimo usano i libri per tenere d… - massimo_san : RT @Open_gol: Quanti sono i positivi asintomatici? Secondo il Prof. Palù sono il 95%, ma non risulta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Massimo Coronavirus, Massimo Clementi. "Boom di contagi, ecco gli errori" il Resto del Carlino Muoiono due anziane ospiti della Rsa di Alberobello colpita da un focolaio

Le due donne erano tra i 59 positivi al Covid-19, è il terzo decesso dopo quello di un uomo di 90 anni. "Tutta la comunità si stringe con grande affetto alle famiglie delle due anziane in questo ...

Coronavirus Lombardia, Galli: "Situazione in netto peggioramento, servono misure efficaci"

Il primario dell'Ospedale Sacco di Milano spera in un'ulteriore stretta da parte del governo: "Lavoriamo a ritmi serrati" ...

Le due donne erano tra i 59 positivi al Covid-19, è il terzo decesso dopo quello di un uomo di 90 anni. "Tutta la comunità si stringe con grande affetto alle famiglie delle due anziane in questo ...Il primario dell'Ospedale Sacco di Milano spera in un'ulteriore stretta da parte del governo: "Lavoriamo a ritmi serrati" ...