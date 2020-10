Coronavirus, ISS: “Raggiungimento soglie critiche, necessarie misure di contenimento” (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo l’ISS, “È imminente il raggiungimento delle soglie critiche dei servizi assistenziali“. Sono 7.625 i focolai attivi in Italia. Nel documento dell’ISS si legge: “L’epidemia è in rapido peggioramento. Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità”. L’ultimo bollettino è effettivamente allarmante: 19.143 contagi, a fronte di 182.203 tamponi e 91 deceduti. Anche Rezza si dice preoccupato della crescita esponenziale dei contagi. “Cresce notevolmente e rapidamente il numero ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo l’ISS, “È imminente il raggiungimento delledei servizi assistenziali“. Sono 7.625 i focolai attivi in Italia. Nel documento dell’ISS si legge: “L’epidemia è in rapido peggioramento. Sono, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità”. L’ultimo bollettino è effettivamente allarmante: 19.143 contagi, a fronte di 182.203 tamponi e 91 deceduti. Anche Rezza si dice preoccupato della crescita esponenziale dei contagi. “Cresce notevolmente e rapidamente il numero ...

petergomezblog : Coronavirus, il monitoraggio Iss: “Situazione in rapido peggioramento. Necessarie restrizioni nelle attività e dell… - repubblica : Monitoraggio coronavirus, Iss: 'Rt a 1,5. Situazione molto grave, state a casa' [aggiornamento delle 20:35] - SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - QuotidianPost : Coronavirus, ISS: “Raggiungimento soglie critiche, necessarie misure di contenimento” - tiz_milan : @denardimax Non so se lo ha detto lui o è stato un errore del Corriere ma il dato è falso. Qui i dati ISS che ripor… -