Biglietti aerei: ora le compagnie li rimborsano, non offrono voucher, l’annuncia l’antitrust (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Antitrustperciò ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti delle compagnie Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Antitrustperciò ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti delle

FirenzePost : Biglietti aerei: ora le compagnie li rimborsano, non offrono voucher, l’annuncia l’antitrust - GiuseppeBrandon : Ph Mario Heller Dina (79). «Certamente ho trascorso diversi anni sui treni kazaki e ho fatto centinaia di conoscenz… - infoiteconomia : In vendita i biglietti aerei per i voli da Trapani per Brindisi, Napoli e Parma - Viviana_cdl : @antonioscacc 1) #cocorsostraordinario non si rendono conto, fossi nei panni di un docente bloccato in quarantena,… - Viviana_cdl : @BAnselmi09 @AzzolinaLucia senza contare le perdite economiche di chi ha già acquistato biglietti aerei, dei treni… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti aerei Biglietti aerei Ryanair, Wizzair e Volotea: offerte voli low cost da 1 euro, sconto del 30% e nuove rotte InvestireOggi.it Trasporto aereo: Antistrust, avvio rimborsi da Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama

In particolare - si legge in una nota - le compagnie hanno limitato l'utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa ...

Biglietti aerei: ora le compagnie li rimborsano, non offrono voucher, l’annuncia l’antitrust

ROMA – Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli e ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher. E’ quanto ...

In particolare - si legge in una nota - le compagnie hanno limitato l'utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa ...ROMA – Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli e ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher. E’ quanto ...