Austria, allarme dalla ricerca dell’italiano Soldati sul covid: Più rischi negli ascensori (Di domenica 25 ottobre 2020) In luoghi piccoli, affollati e poco arieggiati il rischio di covid-19 si moltiplica, anche se si indossano le mascherine. “Anche con una mascherina, infatti, le goccioline infettive possono essere trasmesse per diversi metri e rimanere nell’aria più a lungo di quanto non si pensi. Lo abbiamo dimostrato nel nostro studio: a giocare un ruolo sono le dimensioni delle goccioline che contengono particelle virali, ma anche la presenza di ventilazione”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Alfredo Soldati, ricercatore italiano della TU Wien, fra gli autori di uno studio sull’International Journal of Multiphase Flow che ‘fotografa’ il comportamento delle goccioline. Una particella con un diametro di 10 micrometri (la dimensione media delle goccioline di saliva emesse), ad ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) In luoghi piccoli, affollati e poco arieggiati ilo di-19 si moltiplica, anche se si indossano le mascherine. “Anche con una mascherina, infatti, le goccioline infettive possono essere trasmesse per diversi metri e rimanere nell’aria più a lungo di quanto non si pensi. Lo abbiamo dimostrato nel nostro studio: a giocare un ruolo sono le dimensioni delle goccioline che contengono particelle virali, ma anche la presenza di ventilazione”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Alfredotore italiano della TU Wien, fra gli autori di uno studio sull’International Journal of Multiphase Flow che ‘fotografa’ il comportamento delle goccioline. Una particella con un diametro di 10 micrometri (la dimensione media delle goccioline di saliva emesse), ad ...

ImpieriFilippo : RT @ultimenotizie: L'allarme contagi ha fatto scattare il #lockdown per un circondario della Baviera, Berchtesgadener Land, al confine con… - maxbiribanti : RT @ultimenotizie: L'allarme contagi ha fatto scattare il #lockdown per un circondario della Baviera, Berchtesgadener Land, al confine con… - arca1317 : RT @ultimenotizie: L'allarme contagi ha fatto scattare il #lockdown per un circondario della Baviera, Berchtesgadener Land, al confine con… - AgReds : RT @ultimenotizie: L'allarme contagi ha fatto scattare il #lockdown per un circondario della Baviera, Berchtesgadener Land, al confine con… - lalitapetila : RT @Virus1979C: L'allarme contagi ha fatto scattare il lockdown per un circondario della Baviera, #Berchtesgadener Land, al confine con l'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria allarme Covid Germania, allarme contagi: scatta lockdown in distretto Baviera Adnkronos Coronavirus mondo: Francia, UK, Spagna/ Ultime notizie: Madrid, nuovo stato allarme

Coronavirus, le ultime notizie sull'emergenza sanitaria nei principali Paesi europei. Oltre 40 mila nuovi casi positivi in Francia.

Covid, Francia da record: 41mila nuovi casi. Insieme alla Spagna supera il milione

In Gemania oltre 11mila contagi, ma inserisce 12 regioni italiane nelle zone 'ad alto rischio'. Madrid sta valutando nuove restrizioni. Parigi verso l'estensione del coprifuoco ad altri 20 dipartiment ...

Coronavirus, le ultime notizie sull'emergenza sanitaria nei principali Paesi europei. Oltre 40 mila nuovi casi positivi in Francia.In Gemania oltre 11mila contagi, ma inserisce 12 regioni italiane nelle zone 'ad alto rischio'. Madrid sta valutando nuove restrizioni. Parigi verso l'estensione del coprifuoco ad altri 20 dipartiment ...