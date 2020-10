Alice Fabbrica, Zelletta confessa ai concorrenti quello che c’è stato con la ragazza (Di sabato 24 ottobre 2020) Subito dopo la puntata di ieri del GF Vip Andrea Zelletta ha ribadito di voler diffidare Alice Fabbrica per impedire che vada in tv a parlare di lui. Nella notte quando era in camera con i suoi amici, l’ex tronista è tornato a parlare della ragazza ed ha ammesso di averla vista, ma ha ridimensionato il racconto fatto dalla bella bionda. L’ex tronista è molto arrabbiato perché Alice Fabbrica ha detto che è stato aggressivo quando ha scoperto che lei era uscita con un altro ragazzo poco prima del loro “primo appuntamento”. In effetti l’aspirante influencer anche a Di Più ha detto che Andrea ha avuto una “durissima reazione” quando lei le avrebbe confessato di aver ... Leggi su biccy (Di sabato 24 ottobre 2020) Subito dopo la puntata di ieri del GF Vip Andreaha ribadito di voler diffidareper impedire che vada in tv a parlare di lui. Nella notte quando era in camera con i suoi amici, l’ex tronista è tornato a parlare dellaed ha ammesso di averla vista, ma ha ridimensionato il racconto fatto dalla bella bionda. L’ex tronista è molto arrabbiato perchéha detto che èaggressivo quando ha scoperto che lei era uscita con un altro ragazzo poco prima del loro “primo appuntamento”. In effetti l’aspirante influencer anche a Di Più ha detto che Andrea ha avuto una “durissima reazione” quando lei le avrebbeto di aver ...

