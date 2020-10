«X Factor 2020» | ecco le squadre che vedremo ai Live

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un tempo si chiamavano Bootcamp, ci portavano in giro per l’Europa e, tra paesaggi da cartolina e colori mozzafiato, ci facevano sapere quali concorrenti avremmo rivisto ai Live. Oggi, a causa del Covid-19, si sono trasformati in Last Call, l’ultimo step prima di arrivare alle serate in diretta di X Factor che partiranno giovedì prossimo, il 29 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno. La cornice del verdetto finale è quella che ha accompagnato tutte le fasi dello show, dalle Audition ai Bootcamp: il bancone tempestato di led, però, si trasforma in un divano a forza di ics sul quale i giudici si accomodano per valutare le ultime esibizioni degli aspiranti concorrenti. Per l’occasione, e questo è un segno di continuità con l’X Factor a.C., ante-Covid, sono accompagnati da dei consiglieri molto speciali: Francesco Vezzoli per Mika, Dardust per Emma, Gipi per Manuel Agnelli e Mara Sattei e Lazza per Hell Raton.