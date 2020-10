Whatsapp, si può recuperare un messaggio cancellato: la guida (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un modo per poter recuperare un messaggio cancellato da una chat di Whatsapp: scopriamo come fare Da qualche anno a questa parte Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare un messaggio inviato, permettendo di rimediare a possibili errori entro un’ora. Ovviamente, la funzione diventa poco utile nel momento in cui il destinatario ha ormai … L'articolo Whatsapp, si può recuperare un messaggio cancellato: la guida proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un modo per poterunda una chat di: scopriamo come fare Da qualche anno a questa parteha introdotto la possibilità di cancellare uninviato, permettendo di rimediare a possibili errori entro un’ora. Ovviamente, la funzione diventa poco utile nel momento in cui il destinatario ha ormai … L'articolo, si puòun: laproviene da Inews.it.

MilanoCitExpo : Ora si può fare shopping nelle chat di Whatsapp #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ritwittalo : Ora si può fare shopping nelle chat di Whatsapp - Laila1231320 : RT @Val3ntjn4: Notifica whatsapp, apro e... ci si arrangia come si può! ????????? - Val3ntjn4 : Notifica whatsapp, apro e... ci si arrangia come si può! ????????? - tecnoandroidit : WhatsApp: il messaggio cancellato può essere recuperato subito - Tra tutte le funzioni che vengono utilizzate in p… -