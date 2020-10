Usa 2020: sondaggio Cnn, Biden vince l'ultimo dibattito (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - L'ultimo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden è stato vinto da quest'ultimo per il 53% degli americani. Lo rivela il sondaggio istantaneo della Cnn. Al presidente in carica ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - L'tra Donald Trump e Joeè stato vinto da quest'per il 53% degli americani. Lo rivela ilistantaneo della Cnn. Al presidente in carica ...

