Un piatto di lasagne ha fatto scoppiare in lacrime Tommaso Zorzi, per un dolore che ancora non si è assopito: la morte di sua nonna. Il pianto disperato di Tommaso Zorzi "La lasagna è un piatto che non riesco a mangiare, era un piatto di mia nonna che è morta da poco. Non riesco neppure … L'articolo Tommaso Zorzi e il pianto disperato per il doloroso lutto: "È morta da poco" proviene da www.meteoweek.com.

