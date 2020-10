Tennis, ATP Colonia II 2020: Jannik Sinner vince la battaglia con Gilles Simon e vola in semifinale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Testa, cuore, talento e coraggio. Ci ha messo davvero tutto Jannik Sinner per superare Gilles Simon nei quarti di finale dell’ATP di Colonia 2 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 al termine di un match dall’andamento incredibile, con il nativo di San Candido che è stato bravissimo a reagire ad una serie di otto game consecutivi dell’avversario. Sinner si qualifica così per la seconda semifinale ATP della carriera, dove affronterà il vincente del match tra Alexander Zverev ed Adrian Mannarino, ma soprattutto migliora ulteriormente il suo best ranking (n°43). Il match comincia con un break di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Testa, cuore, talento e coraggio. Ci ha messo davvero tuttoper superarenei quarti di finale dell’ATP di2 dopo unadi oltre due ore e mezza. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 al termine di un match dall’andamento incredibile, con il nativo di San Candido che è stato bravissimo a reagire ad una serie di otto game consecutivi dell’avversario.si qualifica così per la secondaATP della carriera, dove affronterà ilnte del match tra Alexander Zverev ed Adrian Mannarino, ma soprattutto migliora ulteriormente il suo best ranking (n°43). Il match comincia con un break di ...

